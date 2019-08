Miley Cyrus reaparece cariñosa junto a Kaitlynn Carter

Miley Cyrus ha reaparecido públicamente en los MTV Video Music Awards. La cantante se subió al escenario del Prudential Center en Newark, New Jersey, para interpretar su último single "Slide Away".

Un tema donde las referencias a su divorcio de Liam Hemsworth han copado la prensa nacional e internacional.

Miley confirmó su asistencia en el último momento, evitó pasar por el photocall y se mostró muy huidiza con la prensa. Aún así, la intérprete contó con un apoyo muy especial en esta primera aparición pública.

Su pareja, la influencer Kaitlynn Carter, estuvo todo momento a su lado al igual que la madre de la cantante. Demostrando así que la ex de Brody Jenner ya es una más en la familia Cyrus.

A estas imágenes de Miley con Kaitlynn se suma el nuevo tatuaje que hemos podido ver en su brazo derecho. La ex de Liam ha querido inmortalizar en su piel una frase de la canción The Thing de la banda de rock Pixies.

En esta se puede leer el siguiente texto: "My head was feeling scared, but my heart was feeling free" ("Mi cabeza estaba asustada pero mi corazón se sentía libre").

Una frase muy expresiva que describe perfectamente el momento vital que atraviesa. Separada de Liam desde hace unas semanas, la cantante ha visto como su matrimonio con el actor australiano hacía aguas a los ocho meses de darse el 'sí, quiero'.

Una separación que se hacía pública a raíz de las imágenes de ella y Kaitlynn Carter en el lago de Como. Unas fotografías donde la pasión que desprendía la pareja no dejaban lugar a dudas de que el hermano de Chris Hemsworth era historia para Miley Cyrus.