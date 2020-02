Millie Bobby Brown, cansada de ser sexualizada con sólo 16 años

Millie Bobby Brown, la famosa Once de "Stranger Things", cumplió ayer los dulces 16 años. La joven celebró una fiesta cargada de glamour rodeada de sus seres queridos y amigos, en la que disfrutaron de la música, el photocall y la preciosa tarta con la que sorprendieron a la actriz.

Ataviada con un precioso vestido rojo y con un simple moño, Millie quiso compartir con todos sus seguidores lo que sucedió en la fiesta mediante las historias de Instagram. Pero antes de que todo empezase, se tomó unos instantes para compartir una profunda reflexión.

Los 16 se han sentido como si hubiesen tardado mucho tiempo en llegar. Siento que el cambio necesita producirse, no solo para nuestra generación, sino para la próxima. Nuestro mundo necesita amabilidad y apoyo para que los niños podamos creer y tener éxito"

Comienza diciendo Millie en una publicación en Instagram en la que celebra su cumpleaños.

Pero no se trata de una foto, sino de un video en el que muestra la realidad detrás de su fama. Un vídeo que tiene de fondo la canción "Changes" de Justin Bieber y en el que se suceden titulares de todo tipo, nunca positivos para la joven. 'La verdad sobre Millie Bobby Brown', 'Millie Bobby Brown deja Twitter después de ser víctima del bullying', '¿Cuándo ha cambiado Millie Bobby Brown? (Menopausia)', son algunos de los titulares que se recopilan en el video.

Y es que, la actriz saltó a la fama cuatro años atrás, cuando se estrenó la primera temporada de "Stranger Things". Con tan solo doce años Millie se convirtió en una estrella emergente y todos sus pasos fueron observados y criticados.

De hecho, en el último año la joven ha tenido que enfrentarse a la sexualización de su cuerpo en repetidas ocasiones, un hecho que ha impactado mucho a sus seguidores, especialmente si tenemos en cuenta que tenía entre catorce y quince años cuando empezó a suceder.

"Los últimos años no han sido fáciles, lo admito. Hay momentos en los que me siento frustrada por la inexactitud, los comentarios inapropiados, la sexualización y los insultos innecesarios que lo que han hecho ha sido causarme dolor e inseguridad. Pero nunca me van a derrotar. Voy a continuar haciendo lo que amo y difundiendo el mensaje en busca del cambio", continúa diciendo el post de Millie.