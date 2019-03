Muere Luke Perry, actor de 'Beverly Hills, 90210'

El actor Luke Perry, estrella de Beverly Hills 90210, murió esta mañana a los 52 años debido a un derrame cerebral masivo.

Perry perdió la vida en el Hospital St Joseph en Burbank rodeado de sus hijos Jack y Sophie; su novia, Wendy Madison; su exesposa, Minnie Sharp; su madre, Ann Bennett; su padrastro, Steve Bennett y otros familiares cercanos, reveló TMZ.

El actor fue llevado a urgencia el miércoles por la mañana después de sufrir un derrame cerebral en su hogar en Sherman Oaks, California.

Tras su ingreso la estrella de televisión había sido sedada con la esperanza de que su cerebro se pudiera recuperar del trauma.

Luke interpretó al estudiante de secundaria Dylan McKay durante 10 temporadas de "Beverly Hills, 90210". También participó en "Another World", "Oz", "Jeremiah", "Windfall", "John from Cincinnati" y "Body of Proof".

Luke Perry tendría un papel en Once Upon a Time in Hollywood, la próxima película de Quentin Tarantino que aborda el caso Charles Manson.