No habrá "Toy Story 5"... de momento

Después de sorprender a los más escépticos con otra inesperada secuela, parece que la franquicia de Toy Story pondrá el freno tras su cuarta entrega, que se estrena este viernes 21 de junio en cines. Esto no quiere decir que "Toy Story 4" sea el final denifitivo de la saga, sino que, de momento, no habrá continuación. Aunque en Pixar no se cierran puertas a una quinta parte.

Tal y como declaró Mark Neilsen, productor de la película, en una entrevista con /Film, "nunca sabes lo que depara el futuro". "No pensábamos que hubiera cuatro películas, ¡ni siquiera pensamos que hubiera tercera parte tras "Toy Story 2!", sentenció en relación a la evolución de la franquicia, sin descartar, por tanto, una nueva película de la saga.

Por el contrario, el director de la cinta, Josh Cooley, admite que el final parece adecuado tras esta cuarta entrega: Estaría plenamente feliz si éste fuera el desenlace". El realizador concretó que Disney no había comenzado ningún tipo de conversaciones para una posible quinta parte de "Toy Story".

Después de la coda final de "Toy Story 3", que parecía el broche de oro a la saga diez años después de la segunda entrega, había cierto recelo de cara a "Toy Story 4". Sin embargo, la nueva aventura de Woody, Buzz y compañía se ha saldado con un satisfactorio recibimiento de crítica que promete ser un nuevo éxito de taquilla para Disney Pixar.