No iba a discutir como chacha con una niña: Lupe Esparza sobre Frida Sofía

Entre el pleito interminable entre Chiquis Rivera y Frida Sofía hay un tercero, se trata de José Guadalupe Esparza, líder de ‘Bronco’, quien aclaró que efectivamente, la hija de Alejandra Guzmán lo increpó de una manera extraña en un bar, pero él prefirió retirarse que faltarle al respeto a una niña.

Aclaró que no contaba con que su ‘Chiquis Rivera de oro’ vio todo y salió en su defensa aunque ello le costó ataques que no paran.

El cantante aclaró que el incidente con Frida Sofía no se dio en la alfombra morada de los Premios de La Radio 2019, en Dallas, Texas, como se dijo en un inicio, sino en el bar de un hotel, posterior a la ceremonia.

Cuando se compartió el video donde se ve a Frida Sofía gritándole a Chiquis, se dijo que la hija de la fallecida Jenni Rivera defendió a la agrupación porque la hija de la ‘reina de corazones’ no los había reconocido a su paso por la alfombra del evento y por lo tanto no los entrevistó porque no conocía su trayectoria.

Ahora fue el propio Lupe Esparza el que contó su versión de los hechos al programa ‘Ventaneando’.

Esparza aseguró que el pleito surgió por una tontería, pero reconoció que “su Chiquis de oro” lo defendió

Y sobre Frida Sofía solo dijo que ella no tenía que conocer su trayectoria.

Estoy seguro de que no conoce mi trayectoria, pero tampoco era ese el caso”.

El cantante le platicó a la periodista de espectáculos, Pati Chapoy, que Frida Sofía se sentó en la mesa del bar del hotel detrás de él y comenzó a tocarle el cabello, lo que lo hizo voltear y preguntarle qué pasaba.

No la conozco mucho (…) Estaba en condiciones muy raras. Me empieza como a tocar el pelo, volteo y me pregunta por una trenza color azul que yo traía y le dije: yo creo que me está confundiendo”, recordó Lupe.

Frida le responde que sí, que tal vez lo confundió y se voltea. El cantante agregó que uno de sus hijos le dijo que se trataba de la hija de la rockera mexicana Alejandra Guzmán y entonces él se levantó para ir a pedirle disculpas, pero ella actuó de forma rara y grosera y lo increpó diciéndole que seguramente así trataba a sus fans y a la gente que se acercaba con él.

Después de que Lupe Esparza fue enfrentado con Frida, apareció Chiquis Rivera en su defensa y le pidió que lo respetara porque tenía una gran trayectoria, situación que Frida tomó como una agresión y se hizo de palabras con la esposa de Lorenzo Méndez.

Varios testigos señalan que Frida tenía unas copas de más, lo que le despertó la ira, como ella misma lo dijo, y comenzó a hacerle señas y a decirle algunas groserías.

Desplantes de Frida no empezaron en alfombra morada

Y sobre que Frida Sofía conocía la trayectoria de las personalidades que entrevistó a su paso por la alfombra roja, Lupe contestó que él no le dio importancia.