"No revisamos el video", reconoce conductora de Badabun sobre Luisito

Después de darse a conocer una supuesta infidelidad por parte del youtuber Luis Arturo Villar, "Luisito Comunica", a su novia Cinthya Velásquez, “La Chule”, Lizbeth Rodríguez, conductora del programa "Exponiendo Ineles" de Badabun, pidió disculpas.

Por medio de un video en su canal personal de YouTube, la conductora indicó que no era su intención afectar a teceros o afectar la imagen de ningún youtuber.

“La intención jamás ha sido exponer o evidenciar o afectar la imagen pública de ningún youtuber”, declaró en el video. “El celular de Ryan estaba lleno de conversaciones muy privadas que implicaba a ciertos youtubers famosos”., explica.

También dijo que regularmente no tiene problemas porque no evidencia a personas famosas, por lo que no se enfrentan a comentarios negativos ni afectaciones laborales.

Dijo que el problema fue que no revisó el material que se publicó debido a viajes que ha tenido que realizar por cuestiones laborales.

“Normalmente suelo ser muy cuidadosa con lo que publico,… hice algo que jamás me hubiera permitido hacer (...) tuve muchísimos viajes, estuve saturada de trabajo como no tienen idea, y no tuve oportunidad de revisar el material que se editó antes de que saliera el video”, dijo la conductora.

“Quiero ofrecer una disculpa pública a Luisito Comunica, y a todos los afectados por exponer su vida privada… Ryan fue quien aceptó jugar con nosotros, no sus amigos, por eso es que decidí eliminar el video, a todos ustedes les quiero pedir por favor que sean respetuosos”.

Concluyó el video pidiendo la disculpa a Luisito: “Luis, no tengo el honor de conocerte pero de todo corazón, lo siento” concluye.

En días anteriores se dio a conocer un video en donde participaba el influencer y youtuber Ryan Hoffman en el programa "Exponiendo Infieles", quien al dejar que revisaran su celular se expuso una conversación en donde Luisito da a entender que tuvo relaciones sexuales con una mujer que no era su novia.

