No sabemos dónde está el cuerpo de mi papá: José Joel

José Joel y su hermana Marysol Sosa ya están en Miami y tras su llegada a la ciudad se trasladaron a la funeraria donde supestamente se estaba velando el cuerpo de su papá, José José.

El hijo mayor del Príncipe de la canción, por fin rompió el silencio y se dirigió a las cámaras de televisión para hablar sobre lo que está pasando en este momento con él y con su hermana y ahí reveló que no saben dónde se encuentra el cuerpo de su padre, ya que ellos no han hablado con su media hermana Sara.

"Gracias por estar aquí, estámos en la misma situación todos, no sabemos lo que está pasando, estámos enterados perfectamente bien lo que sí está pasando. Sígannos para ver qué es lo que nos van a decir (pidió a la prensa), no sabemos lo que nos van a decir. Ojalá nos dejen pasar, ojalá el cuerpo de mi papá esté aquí (funeraria)", comentó.

José Joel aseguró que gracias a algunos contactos que tienen pudieron llegar a la agencia funeraria y reveló que Sara y su mamá no han sido muy comunicativas con ellos.

"Tanto la señora como la hija no han sido, digamos muy comunicativas, pude hablar ayer con Sarita, con mi hermana quien es la que me dio la nota y de ahí ha sido muy a cuenta gotas todo. Gracias a dios y a ustedes (medios) es que estámos aquí.

Al ingresar a lugar donde se pensaba que estuviera el Príncipe de la canción, su hijo fue recibido por la encargada y le avisó que ahí no estaba el servicio funerario de su padre.

"¿Mi papá está aquí con ustedes?", preguntó el vástago del intérprete de "Gavilán o Paloma". "En este momento no está acá, tenemos tres velaciones y no está", le respodió la encargada.

José Joel todavía insistió: "Entonces no está el señor José José, verdad, ¿sí conoce al señor José José, verdad? Sí sabe que falleció, al parecer falleció. Entonces quiero saber si aquí está el cuerpo de mi papá", preguntó y la respuesta fue "no".

Tras esto, el también cantante y actor regresó a la camioneta en donde esperaba su hermana, que no bajó de ella para no enfrentar a la prensa.

Antes de entrar a preguntar por su padre, José Josel consideró que José José debe estar en México, con su pueblo y agradeció las muestras de cariño que el pueblo está teniendo con su madre, hermana y con él, pero sobre todo con su famoso padre.

"México es el lugar en donde José José debe de estar, no entiendo por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Que quede muy claro que en ningún momento estámos peleando ni el dinero ni la herencia ni mucho menos, no nos interesa. Desde siempre hace un año, año y medio hemos querido saber de la salud de mi papá . Esta niña ha insistido en hacer las cosas como las ha hecho, y bueno aquí estamos...", aseguro.

"A mi se me fue no sólo el artista, se me fue mi papá y hace un año que no lo veo, hace un año que no sé de él. Pero bueno nos quedamos con el recuerdo maravilloso, nos quedamos con su música..."