No tenemos pelos en la lengua: Los Polinesios

Para Los Polinesios, la fama no es sinónimo de falsedad. Los tres youtubers aseguran que las nuevas generaciones de talentos no necesitan aparentar frente a su público.

“Estamos muy acostumbrados a ver que una figura pública tiene que cuidar su imagen pero las generaciones de ahora no tenemos esa preocupación porque simplemente somos más reales, no tenemos pelos en la lengua, no tememos a decir un sí o un no, simplemente somos reales, no hay mucha preocupación y la audiencia lo nota” aseguró Karen Polinesia.