“Nunca imaginé que los jóvenes quisieran ponerse una foto mía, para ellos ya soy vintage": Lolita Ayala

Quién diría que aquel video en el que se ve carraspear a Lolita Ayala durante su noticiero se haría viral y la mantendría vigente en redes sociales.

Ahora hasta tiene stickers y memes, por lo que su hija María Luisa la convenció de sacar provecho de eso y recaudar fondos para la fundación Sólo por ayudar, con una pequeña tienda en línea que ofrece playeras con la imagen de la comunicadora.

“De ese video surgieron las playeras, me hicieron un meme porque no se iba la flema, y yo de repente volteé y dije: ya se fue, han hecho una alharaca, de allí sale la idea de hacer las playeras”, dijo Lolita.

La tienda, que estará abierta de manera permanente, ya tiene tres modelos de playeras, pero poco a poco irán sumando más productos.

“La idea fue de mi hija, yo me resistía un poco pero me convenció, y me hace feliz porque ella tiene las ganas, la creatividad, y para mí es satisfacción”.