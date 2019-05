Origen del Ébola infectará la tv

Pasadena, California.— Es tiempo de urgencia para la ganadora del Emmy, Julianna Margulies.

La actriz interpreta a la doctora Nancy Jaax en The hot zone, que hoy debuta en la cadena National Geographic y que en seis episodios da vida a los eventos reales sucedidos en 1989, que rodearon al brote del letal virus del Ébola en el poblado de Reston, Virginia, tan sólo a 24 kilómetros de Washington y la Casa Blanca. En aquel tiempo el ejército no quiso propagar la información por temor a una estampida e histeria colectiva.

“Como el Ébola no se manifiesta con el escándalo de un terremoto, o produce llagas notorias en el rostro de un infectado, a algunas personas les resulta difícil creer en su existencia y poder, dado que no se ve. Muchas de estas reacciones se deben a que aún hay gente que no cree en la ciencia y le dan espalda a que hace apenas unos años Estados Unidos enfrentó ese momento casi catastróco donde un virus con 90% de mortandad para quien lo contrae, estuvo sobre nuestro vecindario”, dice a EL UNIVERSAL, con la intensidad de su mismo personaje de científico.

Basada en la novela de Richard Preston, The hot zone fue nombrada por el mismo Stephen King como “una de las cosas más horrorosas que he leído” tras su publicación.

La miniserie de seis capítulos sigue los pasos de la Doctora Jaax, quien trabajara en el Centro de Control de Enfermedades y en cuyo laboratorio de alta seguridad se hiciera la disección de un chimpancé con signos de Ébola, detonando el peligro que la enfermedad que produce estallido del cuerpo en forma de hemorragia, pudiera difundirse sin ser contenida.

“Lo que aprendí en las filmaciones de The hot zone es que no estamos hablando de un asunto de si sucederá o no, sino del hecho inminente de que un día habrá un virus —Ébola u otro— que causará una pandemia. Por eso debemos apoyar a nuestros científicos, porque de ellos dependemos para que creen una vacuna”, advierte la actriz.

Margulies es acompañada en el reparto por Topher Grace, Noah Emmerich y Liam Cunningham.

Recordando sus tiempos en la sala de emergencia, donde en E.R. compartía bisturí con George Clooney, Margulies describió The hot zone como una oportunidad de ponerse en los zapatos de quienes arriesgan la vida en aras de la ciencia.

“Estos trajes de alta protección con varias capas que nos pusimos para las escenas de entrar a la zona de máxima seguridad, donde en sus refrigeradores están las muestras de todo virus que podría borrar a la raza humana, fueron muy intensas. Me contaron los verdaderos doctores que llegan a perder hasta cuatro kilos, por puesta, de puro sudor al rozar su piel con el plástico de sus trajes y con las altas de temperaturas que genera su cuerpo al estar sellado”, comparte Margulies, quien celebró una vez más el trabajo de Jaax, diciendo que la doctora no se considera heroína, como el mundo la debería apreciar.