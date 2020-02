Oscar 2020: La noche fue una fiesta coreana por “Parásitos”

Los ganadores de "Parásitos" se abrazan, sonrientes, cuando las cámaras se han apagado. Se quedan unos minutos más mientras el Teatro Dolby se vacía. Luego caminan emocionados por un pasillo negro y rojo. Hay una alfombra del mismo color en el piso de ese laberinto angosto y fotografías en blanco y negro de otros ganadores, como Audrey Hepburn. Suben un elevador con cortinas improvisadas, también rojas, y se alistan para la foto del recuerdo.

Ha sido una noche coreana sin más. Desde el anuncio a los nominados de la categoría de guión original, el apoyo del público era masivo. El aplauso fue consecuente al conocer que el ganador era Bong Joon-Ho, quien los hizo reír, gritar y, claro, romper cualquier regla, desde vitorear antes de tiempo y hasta sacar el celular.

Bong Joon-ho demostró ser favorito para llevarse la noche. Nadie lo dudaba ya cuando obtuvo el premio a Mejor Película Internacional con gran parte del público de pie. "Yo también", dijo alguien en medio de risas provocadas por el coreano al decir que estaba listo para beber.

Repitió la fórmula cuando Spike Lee lo presentó como el mejor Director: esta vez le aplaudieron levantándose del asiento hasta que llegó al escenario. Más aún cuando dedicó el premio a Martin Scorsese. Todos de pie, reconocieron su humildad.

“Estudie con sus películas, solo estar nominado junto a él (Scorsese) sería un honor, jamás pensé que ganaría. Cuando la gente no estaba familiarizada con mi trabajo, Quentin siempre puso mis películas en su lista, gracias, y a Tod (Phillips) y Sam (Mendes), si la Academia me lo permite me gustaría poder partir el Oscar en cinco pedazos y compartirlo con ustedes. Gracias y voy a tomar hasta mañana”.