Otra oportunidad para Amaya

La séptima temporada de El señor de los cielos ya se graba y aunque fue anunciado el regreso de Aurelio Casillas (Rafael Amaya), todavía no aparece en las grabaciones, de acuerdo con el Semanario Produ. Sin embargo, nos enteramos que el actor tendrá menos episodios y que Telemundo negoció y condicionó su regreso como una última oportunidad, pues no es la primera vez que la cadena tiene problemas con el que fuera la estrella de la serie en las primeras temporadas.

Gabriel Soto niega ser machista

Gabriel Soto aclaró que no es misógino, ni machista y que fue malinterpretado lo que quiso decirle a Geraldine, ya que él cumple con la pensión de sus hijas como lo dicta la ley, paga colegiaturas y muchas cosas más, por lo que es una decisión de la actriz trabajar, mas no un sacrificio. “Al poner ella que ‘es un sacrificio que hago por y para mis hijas’, pues no es así, es su elección, no es un sacrificio, cuántas mujeres realmente están en la posición en donde no tienen la ayuda de su expareja y realmente se tienen que sacrificar para irse a trabajar y dejar de ver a sus hijos e ir a luchar; aquí no es el caso, aquí es una elección que ella está haciendo personal”.

Can roba protagonismo a MasterChef

La nueva temporada de MasterChef México ya comenzó grabaciones y ni los jueces, ni los participantes, ni la propia Anette Michel robaron cámara durante el rodaje del primer episodio, fue un perrito el que captó la mirada de todos. Desde el Centro Ceremonial Otomí, donde tuvo sede la grabación, el pequeño de cuatro patas demostró sus dotes para la televisión pues en diversas tomas acompañó a los participantes caminando junto a ellos y deteniéndose cuando los demás lo hacían. Incluso se quedó acostado junto a los concursantes mientras Anette los presentaba.