Películas de Studio Ghibli estarán en Netflix

Netflix ha estado incorporando a su catálogo distintas producciones japonesas, pero este inicio de semana ha sorprendido con el anuncio de la llegada de películas de Studio Ghibli que han tocado los corazones de Occidente, tales como "El Viaje de Chihiro", "Mi Vecino Totoro" y "La Princesa Mononoke", por mencionar algunas.

A través de sus redes sociales es que la plataforma de streaming dio el anuncio de la próxima incorporación de las cintas que cuentan con el sello de Hayao Miyazaki a sus contenidos.

Además de "Mi Vecino Totoro", "El Viaje de Chihiro" y "La Princesa Mononoke", otras de las cintas que se sumaran a Netflix son "Pompoko" (también conocida como "La Guerra de los Mapaches"), "El Castillo Ambulante", "Susurros del Corazón", "Arrietty y el Mundo de los Diminutos", "El Castillo en el Cielo", "Nausicaä del Valle del Viento", "Kiki: Entregas a Domicilio" y "Ponyo en el Acantilado".

Pese a no estar el nombre de "Se levanta el viento" en el video publicitario de la plataforma, también se pueden apreciar escenas de la que es una de las últimas películas dirigidas por Hayao Miyazaki.

Al darse a conocer la noticia es que los usuarios en redes sociales volvieron tendencia el nombre de la productora de Studios Ghibli.

Mi vecino Totoro, El viaje de Chihiro, El castillo ambulante, La Princesa Mononoke… Estudio Ghibli llega a Netflix en febrero. Mi corazón está así ��y mis ojos ��. pic.twitter.com/NjbFPjZgB0 — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) January 20, 2020

Producciones japonesas en Netflix

Los amantes de películas de animación japonesa pueden disfrutar en Netflix de algunos largometrajes que ya están disponibles y que también han sido aplaudidos por los espectadores y amantes del género.

"La Chica que Saltaba a través del Tiempo" es una de las cintasque forma parte del catálogo de la plataforma de streaming. Dirigida por Mamoru Hosoda esta cinta de ciencia ficción y romance está basada en la novela homónima de Yasutaka Tsutsui, escritor cuyo libro "Paprika" también ha sido llevado a la pantalla grande pero que no está disponible en la plataforma.

Otra de las cintas que está disponible en el servicio es "Your Name", de Makoto Shinkai, largometraje que ganó los premios a Mejor Película Animada en los festivales de cine de Sitges, Londres, Corea del Sur, Tokio e incluso fue reconocida por la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles.

Para los amantes del anime también hay opciones en Netflix, que cuenta en su catálogo con trabajos como "Evangelion", "Yu-Gi-Oh!", "Caballeros del Zodíaco", "Death Note", "One Punch Man", "Hellsing", "The Seven Deadly Sins"; además de producciones propias tales como "Devilman: Crybaby" y "Violet Evergarden", entre otros.