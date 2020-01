Peligra permanencia de Danna Paola en ‘La Academia’ por esta razón

México.- La permanencia de la juez más sexy y guapa de ‘La Academia’, Danna Paola, peligra, debido a la molestia de la cantante por la promoción que se le dio al enfrentamiento que tuvo con el entonces alumno Gibrán, a quien le reclamó por llamarla ‘cul...a”.

Durante la semana pasada, los alumnos Gibrán y Francely fueron captados hablando mal de la intérprete de ‘Oye Pablo’, quien aprovechó su participación en la emisión del domingo 5 de enero para reclamarles, sobre todo a Gibrán que fue el que la llamó ‘cul...a’.

Pese al apoyo de sus admiradores a través de sus redes sociales, a Danna Paola no le gustó la forma en que TV Azteca manejó la promoción del tenso momento que vivió cuando le reclamó a Gibrán por la ofensa. Y precisamente el ex académico fue el expulsado de esa noche.

La molestia de la también actriz de 24 años de edad fue tal que fue eso lo que causó que la juez cancelara su participación en ‘El Juguetón’, incluso su participación el próximo domingo en el programa conducido por Adal Ramones.

Según la información, no se resolvió la inconformidad de la cantante, pero le comunicaron que tendría una reunión con Alberto Ciurana, director general de contenido y distribución de TV Azteca, pero Danna Paola respondió que con ellos ya no quería hablar, sino con Benjamín Salinas, presidente de la televisora.

… Danna ya les advirtió que si no habla con Benjamín, no regresa a ‘La Academia’ el próximo domingo, lo cual prácticamente se ve imposible, ya que ella tiene un contrato que debe cumplir, sin embargo, fue lo que les dijo, que ella ya no hablaría con Ciurana ni Smester porque no se siente apoyada por ellos, y espera obtener una respuesta positiva. Ya veremos qué ocurre estos días”