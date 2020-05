Pepe Aguilar arremete con insultos a Natanael Cano, “Yo ni te conozco” le responde

Desde la noche de ayer y hasta la mañana de este 13 de mayo, la disputa entre Natanael Cano y Pepe Aguilar ha elevado la temperatura de los usuarios en redes sociales quienes al igual que el intérprete de “Perdóname” dicen no conocer al sonorense de 19 años que inició la pelea y tampoco entienden por qué se originó.

Y es que todo empezó con una pregunta del “Escorpión Dorado” hacia Aguilar durante su sketch para YouTube en “Escorpión al volante”. En el video Alejandro Montiel le pide a Pepe su opinión sobre los corridos tumbados, “¿Los conoces, son estos personajes con sus cadenas y cinuturones Gucci que cantan corridos sobre marihuana y esas cosas, tú qué opinas?”, se escucha decir al Escorpión.

Ante eso el cantante ganador de 4 Grammys, le responde que sí y que son parte de la evolución de la música pero que desde su percepción ese estilo de música es muy pinche, situación que hizo enojar a Natanael Cano, por lo que respondió con un live en Instagram que ya no se encuentra disponible.

Durante el streaming de Cano en repetidas ocasiones insulta al intérprete de “Directo al corazón” y lo tacha de anticuado señalando que ni a su madre le gusta la música que él hace, “Desde mi parte te puedes ir a la v*, tú y todos tus fans que ya están en la tumba. Ni a mi mamá le gustas, güey”.

¿Pero qué fue lo que específicamente hizo enojar a Natanael? De acuerdo con sus declaraciones durante el live, le enojó mucho que Pepe Aguilar no supiera qué son los corridos tumbados y que no respetara el género, “¿Por qué no dices, pues la verdad a mí no me gusta pero se respeta? Pero ahí vas a tirar mier* con las palabras más mier* que puedan existir. No me hubiera emput* si hubiera usado otras palabras”.

Por lo que pidió que dejaran de compararlos pues lo que él canta no tiene nada qué ver con el género regional mexicano y que la música avanza, por lo que este es su momento de brillar, “No nos comparen, esto no es regional mexicano, estos son corridos tumbados, no nos comparen con los maestros pasado del regional pasado porque nosotros somos la nueva ola. Gracias a Dios cada quien tiene su momento y a cada quien le toca, a nosotros nos está tocando”.

Sin embargo, luego de que el padre de Angela Aguilar entendiera qué era lo que sucedía aclaró que él nunca se refirió específicamente a algún cantante del género y reafirmó su opinión respecto a la música que canta Natanael.

“Hay un joven que canta música de corridos tumbados, que pensó que estaba hablando de él, ¿qué tan poca autoestima tienes que tener pa’ cuando un güey dice: ‘Se debe dejar de hacer música pinche y chafa’, pienses que están hablando de ti? Qué pinc* autoestima tan bajita tienes güey” arremetió Aguilar.

Aunque también y a pesar de parecerle demasiado grosero, le deseó que Dios le ayude en su carrera, recalcando que él nunca en su vida había escuchado una sola canción hecha por el sonorense, “Con todo respeto compa, ni lo conozco a usted, ni una canción jamás en la vida he oído de usted, entonces que Dios te ayude aunque seas grosero, consíguete un poco de educación”, finalizó Pepe.

Hasta el momento Pepe ha declarado que no sabe si sentirse feliz o sacado de onda por ser tendencia y satíricamente apoyó el género de Natanael. “Vivan los corridos tumbados”, escribió en Twitter el hijo del fallecido Antonio Aguilar.