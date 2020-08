Político da ‘estocada mortal’ a su relación con Livia Brito, apoyará a fotógrafo agredido

Juan del Rosal, la figura política a la que Livia Brito habría pedido ayuda para “borrar” evidencia que involucrara a la actriz, con la golpiza y hurto del que fue víctima el paparazzi Ernesto Zepeda, le dio una estocada mortal en su caso y ahora señala que apoyará pero al fotógrafo para que encuentre la justicia en su caso.

En una primera instancia, Del Rosal declaró que ejecutivos de Televisa lo contactaron para que asesorara a la actriz de origen cubano en el caso del paparazzi, quien fue agredido en Cancún, cuando el fotógrafo los captó a ella y su supuesto ‘amante’ en una playa pública.

El político hizo el deslinde de acciones y negó que él participara en eliminar las pruebas que incriminaban a la actriz y además enfatizó, fue ella misma quien pidió ese favor al personal de hotel.

Asimismo dijo que en todo momento le pidió a la histrión de origen cubano que diera la cara y no negara los hechos. Por último aseguró que nunca la ha conocido en persona y por ende no existe un pasado sentimental que la vincule con ella.

“Uno cosecha lo que siembra, fue extremadamente ingrata. Yo le brinde mi apoyo en lo que estaba a mi alcance y después me atacó, me molesta su ingratitud”, declaró el político.

Por otra parte, al ser cuestionado por los medios, respecto a que Livia lo calificó de mentiroso por sus declaraciones, el político reaccionó: “No me gusta que me digan mentiroso, y la única mentirosa es ella”.

También se deslindó de que a Brito ‘se le caiga’ la trama, como mostró el matutino Venga la Alegría: “Yo no sé si se le caiga o no. No hay ninguna mentira, el delito lo cometió ella en contra del fotógrafo… cómo se atreve a decirme mentiroso si ya hay una carpeta de investigación”.