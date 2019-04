Por la diabetes, Jorge Ortiz de Pinedo se queda como el chinito.

El cumpleaños de Jorge Ortiz de Pinedo no fue tan dulce. A la esta del comediante llegaron varios pasteles cortesía de los niños de la familia pero nos cuentan que él no comió un sólo pedazo. Entre bromas y risas, Ortiz de Pinedo explicó que por la diabetes que padece no podía comer pastel pero que igual disfrutaba ver que otros lo comieran. Claro que repartió rebanadas entre todos pero él se quedó sólo mirando. Eso sí, feliz por el amor del que se siente protegido.

Ernesto Laguardia, triste por su amigo Alberto Cortez.

Ernesto Laguardia lleva en el corazón el tema “Cuando un amigo se va” de Alberto Cortez, ya que le recuerda a su padre. El actor mexicano escuchaba las canciones del argentino desde muy niño y al enterarse de su muerte, lo relacionó directamente al fallecimiento de su padre. “Él me dejó un recuerdo que llevo en el corazón”, comentó el actor. Lo que sucede es que la canción “Cuando un amigo se va” es una canción que “me pega muchísimo” porque es la que más le gustaba a su papá.

Otra vez domina la genética de Derbez.

Tan fuerte es la genética de los Derbez que no sólo los hijos de Eugenio sino hasta su nieta tiene gran parecido al comediante mexicano. Las redes no lo han dejado pasar, pues hay decenas de memes sobre que todos tienen la cara de Eugenio, incluso el propio actor se ha reído de eso disfrazándose de su hija Aislinn. Vadhir conoce muy bien las bromas al respecto y lo toma con humor, agregando que su padre tiene un molde. “Pienso que mi papá tiene un molde de hijos y que mis hijos van a salir más parecidos a mi papá que a mí”, dice.