Presunta pareja de Pepe Origel filtra fotografías íntimas de su relación con el conductor

Este fin de semana el conductor de espectáculos, Pepillo Origel, se volvió el personaje principal de los memes domingueros luego de que se filtrara una fotografía suya en “fachas”, en la que se alcanza a ver que quien la tomó fue un hombre pues en el reflejo de la estufa se alcanzan a ver unas trusas blancas.

Algunos de los internautas pasaron la captura por la “manita” del photoshop y le añadieron a su playera blanca el logo de “Partido Verde” o “Comex” en alusión a que esa suele ser la pijama de muchos mexicanos, mientras que otros más “descubrieron” al misterioso personaje reflejado en su cocina, montando la vieja fotografía del político Fernández Noroña.

Atún investigations les trae la identidad del fotógrafo de Pepillo Origel. pic.twitter.com/HzyuQhNgR5 — Arthur. (@QueSabrosoAtun) June 7, 2020

Sin embargo la aparente verdad presume ser otra, pues los seguidores de Origel señalan que se trata de Pablo Aldret, presunta expareja del periodista, quien en venganza decidió comenzar a publicar fotografías de su relación privada hasta ahora oculta para el ojo público, pero ¿por qué venganza?

Aparentemente la pareja peleó y comenzaron a circular dos videos hechos por Aldret, en el que llama a Pepillo a demostrarle que es un mentiroso y un ratero, “¿Por qué no me lo demuestras, güey?”, y otro más en el que Origel amenaza a Pablo diciéndole, “Mira pend** dejas de publicar fotos mías, borra todas las fotos si no me vas a obligar a actuar de otra manera, ¿eh?, ya me tienes hasta los huev** cabr**”.

Entonces Aldret no paró y continúo preguntando a sus seguidores si querían ver más al respecto y así fue como sacó a la luz fotos junto al conductor comiendo en restaurantes, de fiesta en antros, teniendo sexting o mientras Origel le mordía la oreja, sin embargo después de publicar todo el material, la cuenta desapareció.

Por ello ante toda la oleada de rumores e incertidumbre que desató la historia detrás de la cómica foto, Pepillo decidió dar la cara y hace unas horas publicó que toda la verdad sería revelada esta tarde, “Estén atentos por ahí de las seis-siete de la tarde porque junto a Martitha Figueroa estaremos diciendo la verdad de esa foto que anda circulando”.

El conductor añadió que la playera blanca que estaba usando para dar el anuncio, no era la misma de la fotografía, por lo que sus seguidores le dijeron que no tenía nada de malo: “Si tienes novio, presúmelo, no hay nada de malo”; “Ya en estos tiempos no deberías ocultar las cosas”; “El video de los calzones, no me lo pierdo, aunque no tiene nada de malo”.