Primer actor de Televisa se prepara para la muerte y se despide de sus hijos con emotiva carta

El primer actor de Televisa, Héctor Bonilla, se prepara para la muerte y se despide de sus hijos con emotiva carta.

Mediante sus redes sociales, Héctor Bonilla sorprendió a todos al publicar una carta-testamento dirigida a sus tres hijos.

El actor de 81 años de edad padece de cáncer de riñón, el cual le fue diagnosticado desde hace más de un año, por lo que tras la publicación de esta carta alarmó a todos.

Mediante una entrevista para el programa de espectáculos ‘Ventaneando’, el primer actor reveló que esta carta la escribió desde hace más de dos décadas.

Me di cuenta que me tenía que despedir de una primera etapa de la relación con ellos tres y por eso escribí la carta. Sofía estaba tristísima porque pensaba que me iba a morir y que estaba entregando la carta, mis dos hijos grandes estaban desconcertados”, comentó.