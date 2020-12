¿Quién pagó el rescate de Adal Ramones cuando lo secuestraron?

A 22 años de su secuestro, Adal Ramones reveló por primera vez detalles de la dura experiencia que tuvo que vivir cuando en la Ciudad de México lo retuvieron por una semana mientras exigieron un pago de rescate.

Fue junto a su amigo, Yordi Rosado, con quien el presentador decidió abrirse para recordar aquel episodio de su vida. Según afirmó fue el empresario Emilio Azcarraga quien pagó el rescate que le devolvió la vida y la libertad.

“Recibe el mensaje Lalo Suarez (productor), mi compadrito, él no me creía porque yo días antes había bromeado que me habían secuestrado... le dicen hasta lo que no y Lalo dice ‘madres esto ya suena real’, le lleva esa grabación a Emilio Azcarraga, lo ve con Pepe Bastón y Bernardo Gómez y ellos tres junto con el equipo antisecuestro lograron sacarme de ahí”, recordó Ramones en el programa de Youtube de Yordi Rosado.