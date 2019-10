Resbalones y escándalos protagonizados por Carmelita Salinas

El nombre de Carmen Salinas puede remitirnos a varios temas, desde su carrera como actriz y productora, su incursión en la política mexicana, o incluso, al humor, pues se ha ganado a pulso el sobrenombre de “la reina de los memes”.

Así de versátil es Carmelita, quien nació el 5 de octubre de 1933 en Torreón, Coahuila. En el mundo del espectáculo es amada por muchos, pero para otros es un personaje bastante incómodo, pues le gusta de opinar de cualquier problema que surge en la farándula.

Ella misma ha mencionado que no es que le guste andarse metiendo en la vida de todos, pero que si a ella le preguntan su opinión, simplemente contesta.

Este día, Carmelita Salinas cumple 80 años de edad, y en De10.mx la celebramos con una recopilación de 10 resbalones y escándalos en los que se ha visto envuelta… ¡mira!

Los pacientes con “VHS”

En un video reciente, la actriz y ex diputada pide a la Secretaría de Salud que entregue sus medicamentos a los pacientes con VHS. Todos se quedaron con cara de “what”, pero inmediatamente la corrigieron y dio las siglas correctas: VIH (Virus de Inmunodeficiencia Adquirida).

Respondió a quienes se burlaron de ella

Luego del video del VHS, Carmelita subió una grabación a Twitter donde afirma que sí sabía de lo que estaba hablando y le mandó un recado especial a quienes se burlaron de ella, pues les dijo que les iba a salir herpes en los genitales.

Acusó a Enrique Guzmán de amenazarla de muerte

Cuando surgieron los problemas entre Frida Sofía y su madre, Alejandra Guzmán, la prensa le preguntó su opinión a Carmelita y ella no dudó en contestar: “Esa criatura necesita todo el amor del mundo. Hijita, déjame ser aunque sea la mamá de las mentadas. Te quiero mucho, Frida. Ya no te angusties tanto, ya no sufras tanto. Cuentas con el amor de una vieja que perdió un hijo de 37 años por el cáncer. Por favor, hijita, déjame darte todo el cariño, necesitas mucho amor, y si tus padres no te lo dan déjame dártelo yo”.

Esta situación enfureció al abuelo de Frida, Enrique Guzmán, quien señaló que Carmen era una “pin** vieja metiche. Yo soy el abuelo y yo mato. Que Carmelita Salinas no se meta en esa bronca, que le toca fiesta”. Guzmán tuvo que salir a los medios a aclarar que no iba a matar a Carmen, que sólo fue una manera de pedirle que no se metiera en asuntos familiares.

La reina de los memes

La actriz comenzó a ganar popularidad a mediados de 2013 cuando comenzaron a surgir memes con su imagen. En estas fotos, donde la vemos como a una tía o a una mamá, la vemos dando singulares consejos con un lenguaje bastante coloquial. Ella asegura que esto le divierte: “¡Los memes!, los güercos me traen en jaque con eso, ¡pero me encanta! Hasta me los encuentro y me dicen que les haga tal seña o tal expresión, y yo todo lo hago con gusto, me divierto mucho”.

¿Dónde está mi zapato?

Cuando Carmelita grababa la parte final de la telenovela Mi marido tiene más familia, vivió una pesadilla. Acudió a una tienda a comprar un par de zapatos para el rodaje, pero por error le dieron dos izquierdos. La actriz no se quedó de brazos cruzados; balconeó a la tienda y pidió ayuda en Twitter, lo que causó las burlas de los usuarios.

Amigos compre estos zapatos en El PALACIO de HIERRO POLANCO Y me dieron 2 izquierdos y los tengo que usar para el final de la novela si alguien tiene los 2 derechos avísenme por este medio, y revisen los zapatos que compren en el Palacio de Hierro . pic.twitter.com/X9ACitk1G1 — Carmen Salinas (@CarmenSalinasLo) February 13, 2019

Carmelita vs. Belinda

Todo comenzó cuando Abraham Batarse, ahijado de Carmen Salinas, quiso hacer un dueto con Belinda. Al parecer, la cantante pedía una suma millonaria para acceder a realizar la colaboración musical, pues Batarse es un desconocido en la industria. La cantante minimizó la trayectoria de Salinas y ésta no se quedó callada:

¡Dormida en San Lázaro!

La actriz fue electa diputada por el PRI bajo el principio de representación proporcional. En redes sociales, usuarios manifestaron su desacuerdo, pero ella llegó sin problemas a su curul. Durante el Tercer Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto fue captada, al parecer, dormida. Posteriormente, ella señaló que no tenía los ojos cerrados, sino que se trataba de una ilusión óptica creada por las pestañas postizas que le habían colocado ese día.