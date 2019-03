Revelan cartel de "Once Upon a Time in Hollywood", cinta de Quentin Tarantino

Leonardo DiCaprio compartió a través de su cuenta de Instagram la foto del afiche de "Once Upon a Time in Hollywood", la nueva película de Quentin Tarantino que reúne al actor de "Titanic", Brad Pitt y Margot Robbie.

Según la mencionada imagen, la novena cinta del director estadounidense será estrenada en julio.

"Once Upon a Time in Hollywood" se centra en el Hollywood de 1969. Relata la vida del famoso asesino Charles Manson, quien será interpretado por el actor australiano Damon Herriman.

Margot Robbie hace el papel de Sharon Tate, actriz y modelo que fue asesinada por Manson en 1969.

DiCaprio dará vida a Rick Dalton, una ex estrella de una serie del Oeste, junto a su doble de acción, Cliff Booth, interpretado por Brad Pitt. Ambos buscarán triunfar en Hollywood cuando ocurre el asesinato.

Al Pacino, Dakota Fanning, Timothy Olyphant, Kurt Russell, Margaret Qualley y el recientemente fallecido Luke Perry, también son parte de esta película.