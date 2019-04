Robert Smith festeja su cumpleaños con nuevo disco de The Cure

Hace 60 años el Reino Unido le dio la bienvenida a quien ahora es uno de los íconos del movimiento gótico en el mundo, Robert Smith, quien se encuentra doblemente de manteles largos, ya que está festejando su cumpleaños con el anuncio de que The Cure terminó de grabar un nuevo disco.

Smith ha confirmado que la banda han terminado de grabar su nuevo álbum, que será el primero en una larga década de silencio discográfico.

Concretamente, el último disco de la banda británica fue "4:13 Dream", editado en 2008, por lo que los fans esperan con lógica impaciencia el decimocuarto trabajo de estudio del grupo.

"Lo hemos disfrutado y ya hemos grabado un nuevo álbum por primera vez en diez años", ha dicho Robert Smith en el programa de radio sudafricano "The John Maytham Show de Cape Town".

El músico ha añadido que sigue haciendo música "por los motivos correctos", al tiempo que ha adelantado que aunque puedan cubrir diferentes estilos, siguen sonando a ellos porque son ellos.

The Cure, que ingresarán en el Rock and Roll Hall of Fame el próximo 29 de marzo, visitarán España para actuar como cabeza de cartel dentro del Mad Cool Festival.

Cabellera despeinda, ojos oscuros, labios pintados de carmesí, así se muestra Robert Smith, quien desde muy temprana edad fue seducido por la música, ya que fueron sus padres los que lo apoyaron a incursionar en esto.

En una ocasión Smith reveló que su padre le cantaba canciones de cuna con finales terrorícos, de ahí vino la inspiración para crear "Lullaby", pieza que está incluida en el disco "Desintegration", el cual fue rechazado por Elektra Records, ya que según ellos invitaba al suicidio por que sus letras eran oscuras y depresivas.

En esa época, Robert Smith pasaba por una profunda depresión que lo hizo sumirse en drogas como el LSD y se decía que dos adolescentes se habían quitado la vida escuchando a la banda. Al final dicho albúm convirtió a The Cure en una banda que llenaba estadios al vender más de dos millones de copias e hizo de "Desintegration" su carta de presentación por todo el mundo.

David Bowie, Thin Lizzy y hasta los Beatles fueron inspiración del líder oscuro de la banda que primeramente se llamó Easy Cure para posteriormenente, junto con Michael Dempsey, Laurence Tolhurst y Porl Thompson (alineación original), conformaran lo que simplemente llamaron The Cure.

La discografía de Robert Smith con The Cure comprende hasta el momento 14 discos (se incluye ya el nuevo) y 41 sencillos, maxis, álbumes en directo, recopilatorios, remezclas y otros experimentos sonoros.

"Pornography", "Three imaginary boys", "Kiss me, Kiss me, Kiss me", "The Cure", "Wish", "Faith", entre otros.