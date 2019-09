VIDEO. Rocío Sánchez Azuara anuncia la muerte de su hija

La conductora de televisión Rocío Sánchez Azuara dio a conocer la muerte de su hija Daniela Santiago Sánchez, quien desde hace varios años padecía lupus y tuvo complicaciones de salud hace unas semanas.

El lupus es una enfermedad autoinmune que puede ocasionar desde cansancio, fiebre y caída del cabello hasta insuficiencia renal, edema en las piernas y lesiones en la piel, corazón y cerebro.

"Es tan difícil ver que has partido, saber que nunca más estarás conmigo, que tu sonrisa queda en mi recuerdo, que tu voz seguirá en mi mente, pero a pesar del gran dolor que tu ausencia me causa, sólo me queda la certeza que ya estás descansando y agradecer por siempre tu amor", se lee en un clip que compartió la presentadora a través de sus redes sociales.

El video finaliza deseando a Daniela Santiago Sánchez que descance en paz.