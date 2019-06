Sandler y Méndez una fórmula exitosa

La apuesta que Netflix hizo por Adam Sandler y que algunos apuntaban a que sería un fracaso, parece ser todo lo contrario ya que los números hacen que hoy sea uno de los consentidos de la plataforma.

Hace cinco años se dio el acuerdo entre Sandler y Netflix para producir juntos cuatro filmes, el primero llegó un año después (The Ridiculous 6) y la crítica fue mordaz al darle 0% de aprobación, aunque el público fue más benevolente y la plataforma online anunció en 2016 que tanto este filme como el que le siguió, The Do-Over eran los dos más vistos en su servicio hasta esa fecha.

Esto hizo que la compañía renovara el contrato de Adam por cuatro películas más para dar un total de ocho. De este contrato ya se ha estrenado seis, en diciembre próximo lanzará la séptima titulada Uncut gems y le faltaría filmar una más.

Luego de todas estas películas, Adam Sandler contó que la experiencia ha sido buena y aunque no descarta seguir filmando historias para medios tradicionales, dijo que estar a cargo de sus propios proyectos es algo que sólo se lo ha podido brindar la plataforma streaming.

“Ser de alguna manera la persona que lleva el control de tus proyectos te hace crecer, pensar que no sólo eres un actor sino que también puedes ser productor, te hace creer en que no hay límites”

La nueva película de Adam Sandler, Misterio a bordo, él es un policía con sueños de convertirse en detective, pese a los intentos fallidos que ha tenido y al que su compañero de trabajo le aconseja que “en algún punto de la vida uno debe de reconocer sus límites y rendirse”.

Aunque esta es una frase con la que ni Sandler ni Luis Gerardo Méndez —quien también participa en el filme de Netflix— están de acuerdo, ambos actores confesaron que son palabras que a lo largo de sus vidas les repitieron hasta el cansancio.

“Muchas veces me dijeron no era tan alto o el prototipo de galán o que no hablas tan bien inglés y eso para mi lo único que provocó fueron más ganas de hacerlo y prepararme. Para mí esos ‘no’ eran el motor para prepararme y devolverlos como ‘sí’”, indicó Méndez a EL UNIVERSAL, previo al estreno de la cinta en la que también comparte créditos con Jennifer Aniston.

El actor mexicano dijo que pese a algunos comentarios desfavorables que tuvo a lo largo de su carrera, el no tener límites lo hizo probar suerte en el mercado estadounidense y estar ahora a lado de dos de sus actores favoritos.

“Adam, Jennifer y yo logramos hacer una buena amistad durante la filmación, hemos hablado después, hemos estado en premieres y eventos de prensa y aún no hago cosciente que hice una película con dos de mis ídolos, sin ellos seguramente no me hubiera dedicado a lo que hoy hago, que es actuar”, explicó el histrión de 37 años.

El filme ha tenido buenos resultados para la compañía streaming al convertirse en el estreno más visto en la historia de Netflix con casi 31 millones de cuentas la eligieron en sus primeros tres días.