Sara Sosa se toma selfies durante funeral de José José

Sarita Sosa, hija menor de José José sigue dando de qué hablar, pues además de pretender enviar la mitad de las cenizas de su padre a México, Sarita se toma selfies en pleno funeral del Príncipe de la canción.

Como parte del homenaje al intérprete de "El triste", se llevó a cabo el funeral del cantante quien murió a los 71 años, en Florida, Estados Unidos, en en Auditorio del Condado de Miami-Dade.

A pesar de que el funeral fue organizado por los tres hijos de José José, José Joel y Marysol Sosa se mantuvieron distanciados de su hermana Sara, quien agradeció a los asistentes y accedió a tomarse selfies con algunos de ellos. Y precisamente dichas selfies circularon rápidamente en las redes sociales e inflamaron la indignación de los fans del cantante.

Mientras tanto. Sarita bebé posa para las selfies pic.twitter.com/ZzIuGquzCO — Abelardo Luzanía (@abelardoluzania) October 6, 2019

“Devastada pero con selfies; las fotos de Sarita en el homenaje a José José”, “Sarita tomándose selfies con las personas de ahí , está bien, lo que no me parece es que sonría, pos (sic) no que mucho llanto”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes sociales.

Miles de personas asistieron al homenaje que le realizaron a José José, el cual, inició con una emotiva serenata y el discurso de la hija menor, para después posar con los fans de su padre.