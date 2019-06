Sarah Kohan rompe Instagram con esta imagen

Quién no cabe de la emoción es Sarah Kohan, pues con tan sólo 24 horas de haber dado a luz a su primogénito Noah asegura que no puede amarlo más con una tierna foto la cual ya tiene miles de me gusta.

Y es que Javier el “Chicharito” Hernández le dio la bienvenida a su primer hijo, producto de su unión con la influencer.

La pareja celebró la llegada de Noah con una hermosa serie de fotos compartida a través de su red Ig, situación que enloqueció a los seguidores del futbolista, pues coincidió con la celebración del Día del Padre.