Sarita Sosa no terminó la primaria, asegura José Joel, hijo de José José

Aunque en un principio parecía que la reconciliación entre los hijos de José José era real, a días de la muerte del cantante mexicano sus hijos no dejan de ser protagonistas de los titulares noticias. En esta ocasión fue José Joel Sosa quien lanzó un mordaz comentario en contra de Sarita Sosa, su media hermana.

Durante un encuentro en el programa de “Todos para la mujer”, conducido por Maxine Woodside, el hijo mayor de José José, José Joel reveló que su media hermana Sarita, fruto de la relación del “Príncipe de la canción” con Sara Salazar, tuvo una infancia llena de amor pero muy distinta a la que tuvo él o Marysol, pues aseguró que “creció como una enredadera” y que tampoco pudo terminar la primaria.

“Hay algo que sí le agradezco mucho a mi papá, nos enseñó a decir por favor y gracias. Esta 'chamaquita' creció como enredadera, con un papá que sí la quiso mucho pero que estaba recuperándose de casi haberse muerto, entonces su vitalidad ya no era la de antes. La señora (Sara Salazar) metida en carrera, entonces creció sin rumbo, ni acabó la primaria”, dijo José Joel.

José Joel también aseguró que le gustaría enfrentarse a su hermana para aundar en los detalles sobre la supuesta situación precaria en la que vivió sus últimos días el intérprete de “El triste”.

“Pónganmela a mí. Yo sí le pregunto lo que tienen que preguntar. Y cuando le llegaron a preguntar lo interesante, ¿qué dijo? ‘ah, son cosas personales'”. reveló José Joel.

Asimismo, el hijo de José José y Anel Noreña confirmó que el distanciamiento entre él, su hermana y su papá tuvo que ver con Sarita y dejó entrever que no está muy convencido del lanzamiento como cantante de su media hermana.

“Por lo económico, no encuentro otro motivo. Ya ves que según Sarita las últimas palabras fueron ‘canta y triunfa’ (...) no porque tu papá muera te va a venir el éxito, no te vas a agarrar de un difunto”, concluyó el hijo de José José.

Aún quedan muchas dudas sobre el legado del “Príncipe de la canción” y su herencia, por lo que la disputa entre los hermanos Sosa podría continuar, sin embargo, hasta el momento parece que Sarita Sosa y su mamá prefieren mantener todo en privado y no involucrarse en los dimes y diretes de la prensa.