Se burlan en redes sociales de Kimberly Flores por peculiar atuendo

Kimberly Flores desató polémica al postear una fotografía en sus redes sociales que fue duramente criticada por sus seguidores.

La modelo guatemalteca, esposa del cantante Edwin Luna, posó en una sala elegante con un atuendo rosado con bastante tela semi transparente, que exaltó su figura y dejó al descubierto sus piernas.

Algunos de sus seguidores elogiaron su belleza, pero otros le criticaron hasta el más mínimo detalle de la fotografía.

“De vdd que lo naca no see va quitar jamas”, “Y ese calzon del santo”; “Esa ni por más que se opere y vaya al gimnasio. Va a llegar a ser bonita y mucho menos querida.”; “los cirujanos a los que fuiste eran muy chafas te dejaron horrenda”; “Vieja ridikula jajajajaja ya no sabe k aser para llamar la atencion”, le escribieron.