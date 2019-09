Señala Lorena Herrera a productor de masturbarse frente a ella

Lorena Herrera hizo fuertes confesiones durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante en el programa 'El minuto que cambió mi destino'.

La cantante dijo que sufrió acoso sexual a la edad de 19 años, y es que, según explica, cuando era joven acudió a una entrevista de trabajo con un productor para realizar un película.

La mexicana relató que mientras le realizaban preguntas sobre el filme notó algo extraño e intentó salir del lugar.

Mientras me estaba haciendo las preguntas y yo contestándolas (se masturbaba)... De repente se quedó callado y veo que hace un gesto, yo lo vi raro y entonces le dije: 'señor, ya me voy'. Se me queda viendo y me dice: 'perdón, no te puedo dar la mano'”.