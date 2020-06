Sergio Goyri queda desempleado por Covid-19 y se va de mecánico

México.- El galán y villano de telenovelas como ‘Te sigo amando’ y ‘Niña amada mía’ tuvo que recurrir a trabajar de mecánico para poder solventar sus gastos, ante la crisis económica causada por el coronavirus (Covid-19).

Sergio Goyri, de 61 años, quien ha actuado en más de 20 telenovelas de Televisa, es uno de los actores que se ha visto afectado por la falta de proyectos de televisión a causa de la pandemia.

Goyri ya enfrentaba una crisis laboral después de haber llamado ‘india’ a la actriz mexicana Yalitza Aparicio, y es que esto le acarreó miles de críticas y aunque salió a disculparse, las ofertas de trabajo se le fueron para abajo.

Yo con lo que me quedo es con las grandes muestra de cariño que he tenido antes de esto, ahora y después, la gente se ha portado maravillosa, como siempre… ya me disculpé con la señorita, con la gente que se sintió agredida y punto”, dijo en aquel entonces.