Serie gay de Los Aristemo, un gran paso para la TV: Osorio

"Juntos, el corazón nunca se equivoca" es la nueva teleserie de Juan Osorio, un proyecto que, considera el productor, ayudará a romper paradigmas en la televisión abierta; se trata de una historia que tiene como protagonista a una primera pareja gay.

“Este proyecto significa mucho para mí, estamos dando un paso muy grande en el Canal de las Estrellas y en la televisión abierta; es una evolución que forma parte de esta transformación de contenidos”, dijo Osorio en entrevista con EL UNIVERSAL.

La pareja, conformada por Aristóteles (Emilio Osorio) y Cuauhtémoc (Joaquín Bondoni) formó parte de una de los subtramas de la telenovela Mi marido tiene más familia, con la cual alcanzaron una aceptación tal de parte del público que estrenaron el 14 de marzo un musical llamado Los Aristemos, con el que hicieron gira por varias ciudades de la República Mexicana. Para Osorio, se trata de entretener y también de hablar de la inclusión, la diversidad y la tolerancia.

“Me toca esta parte de responsabilidad de tener en cuenta que a las 20:30 es un horario familiar en el que tenemos al público tradicional pero también al nuevo público que se está sumando; por lo tanto nuestro contenido, nuestra dirección, fotografía y música debe ser especial, que tengan conexión tanto los temas que abordamos en la historia como los protagonistas con la audiencia”, detalló el productor.

El crítico de televisión Roberto Rondero García considera que este es el momento para que la televisión se adapte a la evolución social de un público inteligente y consciente, ya que aunque el melodrama clásico siempre trató de eludirlos, estos temas estaban en la mirada de los televidentes. Sin embargo, nunca se dieron de una manera tan abierta.

“Es tan importante como encender la televisión y saber que ese es el mundo en el que estamos viviendo. Las familias ya no están contempladas como antes, hay otra estructura, esta familia nuclear no es que haya desaparecido sino que se ha modificado; es muy importante que no cerremos los ojos ante una realidad que ahí está”, comentó.

Anteriormente, la televisora ha presentado historias como Los exitosos Pérez, Sortilegio y Like, y Azteca, Secretos de familia, en las que se incluyen parejas gays en personajes secundarios, sin embargo, esta es la primera vez que una historia de un amor gay es la columna principal.

“Se tienen que dar cuenta que si se van a atrever a hacer esta historia ya de manera más protagónica, tienen que dar todo tipo de libertades sin que esto signifique que vayan a ofender a un tipo de televidente que ha estado muy acostumbrado a un contenido, sobre todo del Canal de las Estrellas”, señaló el experto.

La trama de la serie se apoyará en la historia de otras cuatro familias conformadas por actores que regresan a la televisión luego de muchos años sin actuar como Sergio Sendel, Lety Calderón, Víctor González y Laura Flores.

“Hemos tenido mucho cuidado en que sea una historia orgánica donde las otras familias se integren a nuestros Aristemos y de alguna manera guste lo que estamos proponiendo; tenemos los ingredientes del género que contienen melodrama, comedia, amor, y también algo aspiracional”, contó el productor.

En esta nueva etapa Los Aristemos llegan a la Ciudad de México. Provenientes de Oaxaca deciden mudarse para estudiar la universidad y superarse; aparecerán nuevos personajes, entre ellos Carlota (Ale Müller) y Diego (Nikolás Caballero) que serán sus compañeros de casa.

La serie de 26 capítulos se estrenará el domingo 23 de junio a las 21:30 horas y se presentará de manera oficial en el Zócalo capitalino el lunes 24 de junio, donde además Juan Osorio festejará su cumpleaños.

“Estoy muy contento porque como productor ya de muchos años, estar aquí significa mucho para mí y aunque es un reto muy grande también sé que estoy apoyado por un gran equipo de trabajo”.