Slipknot expulsa al percusionista Chris Fehn

La banda estadounidense de nu-metal Slipknot ha confirmado la expulsión del percusionista Chris Fehn tras una polémica que surgió luego que el músico demandara a sus compañeros tras enterarse de una serie de actividades económicas que tenía la banda en las que él no estaba siendo apropiadamente beneficiado.

A través de su página de internet la banda formada en Des Moines, Iowa, aseguró que su objetivo por ahora es realizar su sexto álbum y las presentaciones que tendrán alrededor del mundo.

"Chris sabe por qué ya no es parte de Slipknot", se lee en el informe donde la agrupación se dice decepcionada porque Fehn prefirió apuntar con el dedo y generar reclamos en vez de hacer lo que fuera necesario para continuar en Slipknot.

La banda reconocida por temas como "Before I Forget", "Vermillion" y "Pulse of the Maggots", entre otros aseguró que hubiera preferido que su expércusionista no tomara el camino que eligió, pero la evolución en todas las cosas es una parte necesaria en nuestras vidas.