Son las reinas y le cantan a la comunidad LGBT+

Cada movimiento y causa social tiene un estandarte o figura que los representa, y la comunidad LGBT+ no es la excepción, a días de que se realice la Marcha del Orgullo Gay en la Ciudad de México, hacemos un recuento de aquellas artistas que se han vuelto ídolos de este sector la población, cuyas canciones se han convertido en himnos para ellos.

Gloria Trevi

Sin duda alguna Gloria Trevi es la reina indiscutible de esta lista. Gracias a su rebeldía y su libertad para hablar de temas que podrían considerarse prohibidos, la comunidad gay se identificó con ella e incluso cuando la regiomontana tenía su carrera por los suelos, fueron ellos y ellas quienes le dieron un nuevo impulso que hoy la tiene otra vez en los cuernos de la luna, cosa que ella ha reconocido en diversas ocasiones y les ha regalado dos temas emblemáticos: "Todos me miran" y "Ábranse perras".

Alejandra Guzmán

Alejandra Guzmán, otra rebelde que hace saltar a la gente a la pista de baile en cuanto suena la canción "Hacer el amor con otro", es tanta la conexión que la rockera tiene con todo los que enarbolan la bandera del arcoíris, que en 2016 fue coronada como reina de la marcha.

Aunque en 2013 se arrepintió a los pocos minutos de haberse declarado gay y se dijo homosexual sólo de espíritu, este año habló abiertamente de su bisexualidad al asumirse como pregonera del Orgullo Gay en los festejos en Madrid.

Thalía

Quien constantemente manifiesta su apoyo a la comunidad gay es Thalía, quien a través de su cuenta de Instagram sube mensajes de apoyo a la diversidad, consciente de la importancia que estos fans tienen en su carrera, por eso melodías como "Seducción", "Arrasando" y "¿A quién le importa?", cover de Alaska y Dinarama que se convirtió en todo un himno, por mencionar algunas, que siempre suenan en sitios del ambiente.

No hay que olvidar a guras como Madonna, Britney Spears, Queen, Elton John, Chavela Vargas, Martha Sánchez, Paulina Rubio e incluso Judy Garland, cuya interpretación de la canción "Over the Rainbow" (1935) en la película "El mago de Oz", inspiró la bandera multicolor del Orgullo LGBT.

Pero entre todas estas cantantes famosas, sin duda alguna Gloria Gaynor es quien reina en las alturas para la comunidad gay y esto gracias a "I will survive", canción que los ha identificado por generaciones.