"Soy prieta, prietita linda", dice Yalitza Aparicio

Yalitza Aparicio se enorgullce de su color de piel y de sus orígenes oaxaqueños, así lo reiteró en su cuenta de Twitter, donde compartió un poema referente a "ser prieta".

"Así es, soy prieta, prietita linda y con la frente en alto. Les comparto este texto para aquellos que usan esta palabra de forma ofensiva", escribió la protagonista de la cinta ROMA, de Alfonso Cuarón.

El poema que Yalitza compartió es el siguiente:

“Prieta color del barro de mis cazuelas y mis comales, prieta como chile tatemado, prieta como los frijoles, prieta como el mole, prieta como la obsidiana, prieta como la tierra fértil bajo mis pies descalzos, prieta como mis abuelos, prieta como la noche, prieta raza de bronce. Me dicen prieta y piensan que es insulto, no saben que mi color es mi porte, que si mi piel morena les molesta, es porque no tienen identidad ni amor por su tierra”.

Así es, soy prieta, prietita linda y con la frente en alto.

Les comparto este texto para aquellos que usan esta palabra de forma ofensiva. https://t.co/wwBqNshVAV — Yalitza Aparicio Martínez (@YalitzaAparicio) June 19, 2020



Muchos cibernautas aplaudieron su mensaje y lamentaron la situación de racismo que se vive en México y en el mundo, mientras que otros usuarios criticaron que se "victimizara" por su color de piel, y le pidieron que mejor se dé a conocer por su trabajo.

La actriz mexicana, junto con su colega Tenoch Huerta y otras dos especialistas, lanzaron hace unos días un "ya basta" contra el racismo y el clasismo en el país y en el séptimo arte, un encendido debate que se ha reabierto en México en las últimas semanas.

La muerte de George Floyd en Estados Unidos ha sido el detonante para que tanto Aparicio como Huerta hayan regresado el tema a la mesa de las discusiones en México, donde, según dijeron en un simposio, ese tema se trata de ocultar aunque siempre ha estado presente.

"Por muchos años nos hemos quedado callados y hemos estado esperando que lleguen oportunidades y que las personas se den cuenta que aquí estamos, así que es momento de hablar, de alzar la voz y de decir ya basta, yo también puedo", dijo Aparicio durante su participación.

Señaló que muchas veces por alzar la voz, muchas personas nos pueden calificar de ser personas resentidas, pero no es por querer el lugar de alguien o lo que otros tienen que lo debemos hacer "sino por querer que las cosas cambien".

La actriz aceptó que si a ella le toca "el trabajo duro y decir ya basta y que los que vienen atrás disfruten, está bien, porque vamos a ser el cambio, los que levantaron la voz y no se quedaron callados".

Hace unas semanas, Aparicio reflexionó sobre la importancia del arte y la diversidad, así como problemáticas sociales tales como el clasismo y racismo en su debut como columnista del diario estadounidense The New York Times.