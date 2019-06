Su poco inglés da susto a Ana Bárbara

Su poco inglés le provocó un susto tremendo a la cantante Ana Bárbara, quien por un momento pensó que padecía cáncer.

La cantante, que vive en Los Ángeles, Estados Unidos, contó que se realizó un estudio de prevención.

“Hace un mes subí una historia haciéndome un chequeo y realmente me asusté mucho porque me dijeron: ‘te voy a llamar en caso de que haya un regularidad’. Y efectivamente me llamaron pero yo hablo poquito inglés, lo suficiente para vivir la vida, pero no tanto como para entender términos médicos”.

Ana Bárbara confundió los términos del diagnóstico que el médico le dio por teléfono: “Me asusté horrible, ya pensaba en hacer mi testamento porque pensé que me iba a morir, pero ese día me marcaron porque tengo algo del colesterol pero nada grave”.

El susto bastó, sin embargo, para que ahora Ana Bárbara se sume a la concientización de que es importante hacerse estudios de prevención contra el cáncer y de esa forma evitar la enfermedad.

"Le recomiendo a todo el mundo que lo haga, como persona pública, que me gusta subir mis cosas a redes sociales, voy a intentar lo que yo pueda alertar, compartir o hacer algo por la gente, por la humanidad... porque la salud es lo más importante, la física y la del alma”.

La cantante se presentará el próximo 10 de agosto en el Teatro Metropólitan como parte de su gira Mi revancha. “Es esa necesidad de seguir cantando en los escenarios grandes, dejé de hacerlo y siento que le debo y me debo al público”.

La intérprete también habló de su exesposo, El Pirru, con quien, dice, lleva una relación cordial.

“No vayamos hacer leña del árbol caído, esa es una historia que se vivió como se vivió. No viví ninguna mala intención, lo digo de corazón y soy millonaria en hijos, entonces ya qué más puedo decir, las relaciones se friccionan por cosas que una no sabe manejar. Nos tocó vivir una historia con mucho amor”