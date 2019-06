Taylor Swift y Katy Perry, juntas como las papas de una hamburguesa en "You Need To Calm Down"

La cantante estadounidense Taylor Swift había anunciado que el lunes 17 de junio se revelaría el videoclip de su nueva canción "You Need To Calm Down", pero lo que nadie imaginó fue que Katy Perry, con quien tuvo una rivalidad de años, aparecería en el video.

En el videoclip Taylor Swift vestida de papas fritas encuentra a su 'complemento' una hamburguesa de 'no carne'. Debajo del disfraz está nada más y nada menos que Katy Perry, Ambas se acercan, se toman de las manos y se dan un abrazo.

En el video de "You Need To Calm Down" también aparecen personalidades de la comunidad LGTBQ y artistas invitados como Ryan Reynolds, Ellen DeGeneres y Ru Paul.

Este single forma parte de su séptimo álbum de estudio "Lover", el cual tendrá como lanzamiento oficial el 23 de agosto y contará con 18 canciones.

Con la canción "You Need to Valm Down", el segundo sencillo de su nuevo material discográfico "Lover", la estadounidense vuelve a mostrar su apoyo a la comunidad LGTB.

Como se recuerda, en abril, Taylor Swift estrenó "ME!", el primer single se la producción que es una colaboración junto a Brendon Urie, vocalista del grupo Panic! at the Disco.