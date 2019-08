The Cure en el Foro Sol tras seis años de ausencia en México

Tras seis años de ausencia la banda inglesa The Cure vuelve a los escenarios mexicanos. En esta ocasión se presentará el 8 de octubre en el Foro Sol en la Ciudad de México. Hace unos momentos Ticketmaster anunció la preventa de los boletos para el 28 y 29 de agosto.

Los fans de Robert Smith, Simon Gallup, Jason Cooper, Roger O'Donnel y Reeves Gabrels deben irse preparando para adquirir al nal de la quincena las entradas que abarcarán un rango de precios desde $450 pesos a mil 600.

Aquí te ponemos la lista de precios y su sección correspondiente:

GENERAL A$1,650

GENERAL B$850

VERDE A$1,850

NARANJA A$1,250

VERDE B$950

NARANJA B$750

VERDE C$650

NARANJA C$450

Desde hace un mes corrían rumores de que la banda se presentaría por tercera ocasión en nuestro país, sin embargo ni la banda ni Ocesa habían conrmado la actuación porque seguían en negociaciones con los patrocinadores.

A pesar del anuncio, la fecha aún no se visualiza en el calendario del sitio ocial de la banda creadora de éxitos como "Friday I'm in love", "A Forest" y "Just like heaven", entre muchos más.

Entre los últimos proyectos que ha lanzado la banda británica se encuentra el estreno de "The Cure Anniversary 1978-2018", película del concierto que ofrecieron en Hyde Park ante 65 mil espectadores para conmemorar el 40 aniversario de la banda. La cinta se estrenó en cines a nivel mundial el 11 de Julio y ya se puede preordenar el DVD o Blue-Ray que saldrá a la venta el 18 de octubre.

En abril de este año el vocalista celebró su cumpleaños número 60 con el anuncio de que, después de 10 años de ausencia en el estudio, la banda había concluido las grabaciones de su décimocuarto album.