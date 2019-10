"The Witcher" lanza épico y sangriento tráiler

"The Witcher" es uno de los estrenos más esperados con los que Netflix cerrará el presente año.

La serie, que estará disponible en la plataforma el próximo 20 de diciembre, presenta ahora su tráiler definitivo con un Geralt de Rivia, interpretado por Henry Cavill, que despliega todas sus brutales y letales habilidades.

Si bien el avance apenas revela información sobre la trama que rodea las aventuras del brujo, en sus más de dos minutos de duración el tráiler presenta un sin fin de espectaculares imágenes que dejan entrever, no solo las grandes dosis de violencia y fantasía con las que contará la serie, sino también su gran factura técnica.

Henry Cavill irrumpe a mandoble limpio acabando a un ritmo frenético con todo aquel que se le pone por delante. Sin embargo, su personaje no será simplemente músculo, ya que, según se ha dejado ver, Geralt de Rivia será un alma eternamente atormentada e incomprendida por quienes lo rodean.

Además de no haber escatimado con la sangre ni con las localizaciones, las cuales no tienen nada que envidiar a las de "Juego de Tronos" o el "Señor de los Anillos", "The Witcher" da un salto cualitativo en términos de fotografía.

Si bien cada vez es más frecuente que las series alcancen el nivel visual de las grandes producciones cinematográficas, la nueva ficción de Netflix promete un estilo visual especialmente cuidado.

La primera temporada de "The Witcher" contará con 8 episodios y, desligándose de los videojuegos, adaptará el universo literario creado por Andrzej Sapkowski.