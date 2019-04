"The curse of La llorona" hace a un lado a "Shazam!" en taquilla

The curse of La llorona debutó el fin de semana con una cifra estimada entre 24 y 26 millones de dólares en la taquilla de Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con el sitio The Hollywood Reporter.

Del mismo equipo de la franquicia El conjuro, la película ocupó el primer lugar mas no salvó el fin de semana de pascua, considerado el más lento en más de una década para los estudios de Hollywood, que aguardan estrenos más grandes con Avengers: Endgame, previsto para esta semana.

Realizada con un presupuesto modesto de 9 millones de dólares, Thecurse of La llorona (La maldición de La llorona) es protagonizada por Linda Cardellini, Raymond Cruz y Patricia Velasquez, bajo la dirección del debutante Michael Chaves.

Con todo, fue un buen fin de semana para la compañía Warner, quien se colocó en segundo lugar con su filme Shazam!, al recaudar un aproximado de entre 16 y 17 millones de dólares este n de semana. La película protagonizada por el héroe adolescente suma 120 millones en Estados Unidos y 300 a nivel global.

Breakthrough, la primera película de Fox lanzada en su fusión con Disney, ocupa el tercer lugar, y se calcula que para el domingo (a cinco días de su estreno) haya alcanzado entre los 14 y 15 millones, mismo presupuesto que tuvo la historia.

Basada en el libro del mismo título y dirigida por Rosario Dawson, se trata de una inspiradora historia de amor y fe de una madre por su hijo, quien cae en las aguas heladas del lago Missouri y desafía los pronósticos médicos y científicos.

La compañía Disney también estuvo activa con el estreno del documental Penguins in celebration of Earth Day, narrado por Ed Helms. Recaudó cerca de 3.5 mdd.