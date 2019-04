Tobey Maguire revela su opinión de los otros "SpiderMan"

Spider-Man es uno de los personajes de cómics más queridos. Pero fue en el 2002 que el actor Tobey Maguire se adueñó del personaje y se ganó el cariño de los fanáticos de antaño y los nuevos amantes de las películas de superhéroes.

El actor fue entrevistado por The Hollywood Reporter y reveló algunos secretos de la cinta que lo llevó a la fama y sus nuevos proyectos cinematográcos.

Tobey Maguire indicó que no tiene en mente volver al mundo de los superhéroes. “¿Me he retirado? Haré lo que siento que debo hacer. Sospecho que estaré emocionado cuando lo haga. Tan pronto como aparezca la llamada, supongo. [Sobre si ha considerado volver a las películas de superhéroes] Simplemente no tengo una mentalidad ya impuesta de ‘lo haría o no lo haría’. Sólo haré lo que sea... Lo que sea que venga, a lo que me siento llamado”, indica el actor de 43 años.

El acto norteamericano indicó que no ha visto todas las películas de Marvel pero sí las de Andrew Gareld y Tom Holland.

“Lo que he visto, lo he apreciado. Me gustan mucho los dos actores [Andrew Gareld y Tom Holland]. Creo que ambos son super talentosos. Solo diría que los aprecio y me gustan como actores. Me gustan sus propuestas”, señala.

Tobey Maguire no descarta volver a las películas de superhéroes, pero ahora se mantiene ocupado en su proyectos con su productora Material Pictures. Hace poco terminó el rodaje de The Violent Heart y ahora se encuentra envuelto en dos proyectos más.