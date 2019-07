Tunden a Shakira tras publicar una foto con un delfín

Con Shakira no hay medias tintas o la amas o la odias, pero nunca hay algo que pueda mediar los sentimientos, y en esta ocasión fue severamente criticada en Instagram luego de que subiera una fotografía junto a un delfín.

En la imagen, que ya tiene más de un millón de me gusta y cientos de comentarios, se pude ver a la cantante de "Loca" y "La bicicleta" dentro de un estanque y muy sonriente mientras un delfín le planta un beso.

"Beso de Mickey, un pequeño ángel del océano", escribio a lado de la polémica foto, ya que personas que están en contra de la explotación de estos mamíferos se pronunciaron molestos por este tipo de prácticas que tiene la esposa del defensa del club Barcelona, Gerard Piqué.

Este ataque en su red social se debe también a que un grupo ambientalista que está a favor de la libertad de los delfines en cautiverio llamada "Empty the Tanks" hizo un llamado desde su página de Facebook, para que sus seguidores comentaran la foto de la colombiana y trataran de hacerla cambiar su punto de vista.

"No fomentes que se tomen fotos con animales en cautiverio", "Los animales tienen que estar en su hábitat natural, lo demás es maltrato", "Sería más positivo que mostraras animales en su ambiente natural. Ya no deberían existir acuarios con animales en cautiverio! No está bueno que promociones esos sitios!", entre otros más comentarios le escribieron a Shakira.