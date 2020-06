Tunden en redes a Karla Panini ahora por ¡el sismo!

Ahora sí que "sin deverla o temerla" Karla Panini se encuentra de nueva cuenta en el ojo del huracán, pues ahora los tuiteros la acusan de ser el origen del temblor que azotó al país está mañana.

Y es que el humor que caracteriza a los mexicanos no tiene límites, así que si sentiste que hoy no era tu día, te recomendamos ver ésta serie de memes que los cibernautas le hicieron a la regia.

Cabe recordar que apenas hace unas horas tanto Panini como su esposo Américo Garza subieron a su canal de Youtube un fuerte mensaje para la familia Luna, en la cual vuelven a tocar el tema de las visitas de las hijas de Garza y Karla Luna a su familia materna.

En el video tanto Panini como Américo expresaron que la razón de dicho clip es aclarar ciertos asuntos que les atañen, y que no lo habían hecho por medio de entrevistas para que se evitaran especulaciones como que les pagan una importante suma por cada declaración que ofrecen a los medios de comunicación.

"Siempre hemos estado dispuestos a platicarlo, a que las vean, pero no bajo las condiciones de la familia de Karla Luna. Yo sé que el móvil no son las niñas, este movimiento, lo que andan haciendo y marchas ridículas, no son por las niñas, es por dinero, es por la serie y porque quieren vender una serie y porque quieren vender un libro, siempre he estado abierto," declaró Américo.