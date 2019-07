Twitter muestra el "hilo más tóxico" de Karla Panini y Karla Luna

Luego del éxito que tuvo en Twitter el hilo sobre las veces que Justin Bieber engañó a Selena Gomez, una nueva historia está acaparando la red social pues se recordó una de las traiciones más impactantes de la televisión mexicana: el escándalo protagonizado por Karla Panini y Karla Luna, el dúo conocido como "Las Lavanderas".

La cuenta "La Comadre" recordó que esta historia comenzó en TVShow, en el canal 34 de Televisa Monterrey, donde Karla Luna daba el clima de una forma extrovertida. Entonces la llaman al programa de comedia vespertino "El Club", donde estaba Karla Panini.

En ese entonces Luna salía con Américo Garza, con quien tuvo tres hijos más adelante aunque nunca se casaron. Por otro lado, Panini empezó una relación con el conductor y productor del programa Óscar Burgos y tiempo después se casaron en una boda televisada.

Las dos jóvenes ya mantenían una relación y eran conocidas por el público por su forma de ser e improvisación. Burgos estaba interesado por meter nuevas secciones y a Karla Luna se le ocurrió abrir una que se llamaría "lavadero", donde las dos hablarían de chismes de farándula y telenovelas. El espacio tuvo éxito y empezó a salir en diversos programas del mismo canal.

Sin embargo Karla Luna tuvo problemas de salud y se reveló que padecía cáncer pélvico. En esa temporada Karla Panini se mostró incondicional a ella, no se le despegó, la apoyó en su enfermedad y le dio apoyo económico. Todo parecía ir como miel sobre hojuelas: se curó de su malestar, estaba muy unida a Américo y el éxito del dúo provocó que firmaran contrato con Telehit teniendo un programa propio sin censura.

El paraíso no era mas que una fachada pues Luna se dejaba ver sola con sus hijos y más desaliñada pues ella sospecha que su pareja tiene otra mujer debido a la distancia entre ellos. Pero la cosa no termina ahí ya que Panini y Burgos también anunciaron su separación asegurando que fue por trabajo y no por infidelidad, aunque después se supo que en realidad la actriz tenía una relación con Américo, la pareja de su compañera.

Mientras avanzaba el tiempo las sospechas de Luna sobre la infidelidad de su pareja crecieron y empezó a ver miradas que él le hacía a Panini. Esta última reveló que había besado a Américo en una fiesta pero le comentó que ella jamás intentaría algo para dañarla, así que la perdonó.

Cuando la hermana de Karla perdió su celular, ella tomó uno de su pareja que ya no usaba y se lo dio, pero al activarlo se dio cuenta de la relación "Marido y mujer" de Panini y Américo, la cual incluso ya existía cuando Luna enfrentaba el cáncer e incluso ella pedía a él que maltratara a la mamá de sus hijos porque no soportaba ver que la trataba bien.

Karla Panini después de ver el hilo. Solo diré que el karma existe y aunque se haya “convertido” en cristiana le va a llegar. pic.twitter.com/skETGDM6fJ — La Comadre �� (@LaComadree) July 12, 2019