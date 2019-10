VIDEO: Maluma canta "El triste" en honor a José José

Maluma atrae nuevamente los reflectores días después de sus críticas al Latin Grammy, aunque ahora es por un pequeño homenaje a José José que dividió los comentarios de sus fans y los de "El Príncipe de la Canción".

El reguetonero publicó en Instagram un video en el que en un pasillo, junto a un hombre que toca la guitarra, hace una interpretación de "El Triste", canción que en su juventud catapultó la carrera de José José por su interpretación en el Festival de la Canción Latina.

"Con mucho respeto me atreví a hacer esto. Descansa en paz, maestro. Música que vivirá para siempre", escribió el colombiano.

Maluma atrajo me gusta, aplausos, sonrisas, besos y caras con corazones por ojos; pero también comentarios en los que criticaban el género urbano y otros donde señalaban que no se acercaba ni un poco a la voz de "El Príncipe de la Canción" porque no llegaba a sus tonos y se notaba su respiración.

Incluso hubo algunas personas que señalaron que si él empezaba a interpretar canciones de otro género, sobretodo las de José José, arrasaría en certámenes como los Grammy.

Hace unos días, tras darse a conocer los nominados al Latin Grammy, Maluma se unió a otros reguetoneros que se quejaron por la poca presencia del género urbano en esta edición de los galardones.