VIDEO. Anahí se vuelve tendencia en Twitter por sus enfrijoladas

En un video viralizado en Twitter este lunes, aparece Anahí compartiendo una receta de cocina con sus seguidores: Enfrijoladas. La ex RBD, desde su cocina, enseña los ingredientes, que son frijoles, queso y algunas tortillas sin calentar.

Ante la cámara, levanta las tortillas y asegura que las de nopal son mejor opción (como las que tiene en la mano) ya que son bajas en calorías y con mucha fibra.

Mientras, explica que los frijoles solo están cocidos con agua, dobla las tortillas y éstas se parten, pero ella las acomoda una junto a la otra mientras platica que se puede preparar otra versión con pollo, queso o tofu adentro. Baña las tortillas con frijoles y les pone queso encima.

Anahí making enfrijoladas is the second worst thing of 2020 pic.twitter.com/Zzj7pXUf5Y — Laura Martínez® (@miblogestublog) April 21, 2020

“Esto está facilísimo, te tardas nada en hacerlo y, a los grandes, a los chicos y a todos nos encanta”, dice ante las cámaras.

El video fue publicado en la página web de Anahí, donde hay otras recetas como snack de yogurt griego, enchiladas saludables o ensalada de espinaca y betabel, pero el video se viralizó en Twitter.

La receta se convirtió en trending topic en Twitter, ya que muchos no le veían mucho sentido al plato final, además de que circularon algunos memes.

Hoy en Cocinando con Anahí Burrito de frijoles pic.twitter.com/I5L1qcAdKi — Le Gatell (@El_Gato_xxx) April 21, 2020

Próximo episodio de cocina con Anahí...

Sopa de hielos.#enfrijoladas pic.twitter.com/XYuIvskz8X — El gemas (@arturo_560) April 21, 2020

De todas la tragedias del 2020, las enfrijoladas de Anahí tendrán un lugar especial en la historia. #FuerzaManuel #Fase3 pic.twitter.com/H0UxYR3jZC — Alfredo Piña .·. (@AlfredPineapple) April 21, 2020

Oigan, ya me hicieron ver el video de Anahí y ya me sentí mal.

1o. porque insinúa que la tortilla de maíz no es sana y cuando solamente es maíz y cal, es lo máximo.

Ni hablar de las hierbas italianas que sugiere pa sus frijoles, cuando acá lo que sobran son hierbas, pero ¡TOFU? pic.twitter.com/EkiBauGXpX — Mariana Orozco (@MarianaOE) April 21, 2020

Anahí se ríe de su receta de enfrijoladas

Luego de que se viralizara un video en el que Anahí aparece preparando unas enfrijoladas, la actriz respondió con humor a las burlas y memes desatados por su receta.

A través de su cuenta de Twitter, la también cantante confesó que se ha reído mucho con la reacción de los cibernautas sobre el video que compartío, que por cierto, "tenía años", explicó.

"Les tengo q confesar q en medio de todo lo q estamos viviendo y días q han sido muy duros en la vida de todos , me he reído hoy como hace mucho no lo hacía. Tenía años ese video ahí y jamás le había puesto atención , efectivamente me la volé".

Anahí ha retuiteado varios comentarios y videos que se mofan de su propio video, en uno de ellos se lee:

"#EnfrijolafasDeAnahiChallenge #EnfrijoladasDeAnahi . Me morí de risa con el video original y estuvo muy cool como lo tomo @Anahi".

"Y después de las enfrijoladas de Anahí queda inaugurada la Fase 3", a lo que la actriz respondió: "Quédate en casa o te mando unas enfrijoladas".

Quédate en casa o te mando unas enfrijoladas. https://t.co/d9X7pXcslo — Anahi (@Anahi) April 21, 2020



La esposa del exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco, desató comentarios y risas de sus fans con un tweet en el que reitera que las reacciones a su video le han alegrado la cuarentena por el coronavirus Covid-19.

"Síganme para mas recetas ...", recomiendó.

Síganme para mas recetas .... — Anahi (@Anahi) April 21, 2020