VIDEO. Devastada, Caeli cuenta que youtuber intentó drogarla y abusar de ella

Un viaje a Argentina cambió la vida de la youtuber Caeli, quien compartió a través de un video la mala experiencia que tuvo con un grupo de ‘amigos’ que intentaron drogarla para abusar de ella.

Caeli, una de las youtubers más famosas de México, relató a través de su canal de esa plataforma que el hecho ocurrió hace aproximadamente diez meses, pero decidió contarlo para ayudar a más personas.

Insegura, contó que viajó con otros youtubers al extranjero, pues se encontraban en la producción de una serie.

Caeli contó que sus compañeros comenzaron a invitarla a fiestas y como eran sus amigos, ella accedía, sin embargo, la primera noche comenzó a notar actitudes extrañas en uno de ellos, aún así se besaron, les tomaron una foto sin su permiso y luego él se alejó de ella.

La noche siguiente, otro de sus compañeros de reparto la invitó a otra fiesta en una casa y ella accedió. Al estar con ellos, les pidió agua, pero se dio cuenta que su botella estaba abierta y que tenía alrededor de la boquilla una sustancia que parecía tierra.

Ella decidió comentarles, a modo de broma, que se dio cuenta que su bebida estaba adulterada.

Ah, los caché eh, ya me di cuenta de que le pusieron algo a mi bebida”, les dijo.

Ellos lo negaron, pero comenzaron a tener una actitud nerviosa. Caeli se sintió en peligro y llamó a una amiga que avisó a la Policía. Finalmente la sacaron de la casa, pero antes fue golpeada por los ‘amigos’ que la invitaron.

La youtuber Caeli aprovechó para pedirle a las mujeres tener cuidado, pues aunque ella escapó, dijo, no siempre ocurre así.

No podemos confiar en todas las personas, ellos eran mis amigos. No vayas sola, no creas tanto en la gente. Desgraciadamente hay gente fea y aprovechada”, finalizó en el video.