VIDEO. Influencer llora porque eliminan su cuenta y no quiere volver a trabajar

Ser influencer, youtuber o blogger son trabajos que han tomado relevancia en nuestra sociedad ya que se han vuelto una fuente de ingreso para los que se dedican a las redes sociales, como es el caso de Jessy Taylor, quien subió un video reprochando la baja de su cuenta en Instagram.

En este, Taylor reclama el reporte de su cuenta, la cual provocó la baja definitiva, perdiendo a sus 113 mil seguidores.

También explicaba que no quería trabajar como lo había hecho antes de volverse influencer, además de que no tenía las capacidades para un trabajo debido a la falta de estudios universitarios.

'Mi familia me abandonó y varias personas me dieron la espalda dejándome sola (…) no tengo un título porque no pude estudiar una carrera precisamente por falta de recursos, y para vivir me tocaba trabajar en un McDonald's".

También puntualizó que no deseaba regresar a un trabajo como ese y que sin sus seguidores no era nada.

Posterior a esto, volvió a subir otro video en el que se defendió de las críticas que recibió en el anterior respecto a su situación y mostró accesorios de alto costo que pagó con el dinero obtenido de su ocupación como influencer.

"Los comentarios de odio no me afectan. Sólo me rio de ellos hasta cierto punto (…) literalmente trabajé muy duro para esto. Esto es todo mi dinero. Este no es el dinero de mamá o papá".

Jessy Taylor volvió a abrir una nueva cuenta con la intención de recuperar sus seguidores y continuar con su vida de influencer.