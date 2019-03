VIDEO. La banda The Black Keys regresa con nueva canción 'Lo/Hi'

The Black Keys está de vuelta tras cinco años de ausencia, en sus redes sociales, lanzaron su nuevo tema titulado “Lo/Hi”.

En redes sociales sus seguidores aún no creen que el dúo estadounidense esté de vuelta con su blues y rock que los caracterizan.

The Black Keys debutó en 2002 con The Big Come Up, este 2019 lo arrancan con el sencillo “Lo/Hi” que ya se volvió viral en Twitter.