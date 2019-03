VIDEO. Lanzan adelanto de "Once Upon a Time in Hollywood", lo nuevo de Tarantino

"Once Upon a Time in Hollywood", la novena cinta en la filmografía de Quentin Tarantino, es uno de los estrenos más esperados del 2019. Y finalmente tenemos disponible en YouTube un teaser tráiler que nos permite hacernos una idea de la historia que protagonizarán Leonardo DiCaprio y Brad Pitt.

En este primer adelanto, de poco más de minuto y medio de duración, conocemos a Rick Dalton, una ex estrella de una serie del Oeste interpretada por DiCaprio; y a su doble de acción, Cliff Booth, (Brad Pitt). Ambos buscarán triunfar en Hollywood cuando ocurre el asesinato de Sharon Tate (Margot Robbie).

"La industria del cine durante los últimos años de la Edad de Oro de Hollywood en 1969 en Los Ángeles" es la época en la que se desarrolla la trama, según se señala en la descripción del video en YouTube.

El elenco de "Once Upon a Time in Hollywood" también cuenta con Al Pacino, Dakota Fanning, Bruce Dern, entre otros, así como los fallecidos Burt Reynolds y Luke Perry. La película se estrenará en julio del 2019.

EL DATO



"Once Upon in Hollywood" marca el retorno de Leonardo DiCaprio a las pantallas de cine luego de 4 años de "The Revenant", filme por el que ganó el primer Oscar de su carrera. Mientras tanto, Brad Pitt tuvo un cameo el año pasado en la taquillera "Deadpool 2" y, en 2017, protagonizó "War Machine", de Netflix.